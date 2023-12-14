دراسة: أغلب الألمان يؤيدون حماية المناخ ولكن لديهم مخاوف كبيرة تجاه الإجراءات

كشفت دراسة جديدة، أن أغلب الأشخاص في ألمانيا لديهم مخاوف كبيرة تجاه أمور تتعلق بتغير المناخ، على الرغم من تأييدهم لحماية المناخ.

وجاء أيضا في الدراسة التي أجرتها مؤسسة "برتلسمان" وتم عرضها اليوم الخميس، أن الألمان لديهم مخاوف كبيرة مثلا بشأن نوعية الإجراءات المناسبة والصائبة لأجل حماية المناخ.

وذكر 55% ممن شملتهم الدراسة، أنهم يرون أن التكاتف في المجتمع يواجه خطرا في ظل تحول الطاقة.

وبحسب الدراسة، التي تم إجراؤها بالتعاون مع معهد أبحاث الاستدامة التابع لمركز هلمهولتس بمدينة بوتسدام بشرق ألمانيا، أيد 69% من الألمان تحول الطاقة، أي التحول من استخدام مصادر الطاقة الأحفورية إلى الطاقات المتجددة.

ورفض 12% التحول في الطاقة تماما، فيما زادت نسبة الرافضين للتحول في مجال النقل إلى 19%، وأيد هذا التحول 56%.

وفيما يتعلق بتنفيذ عملية التحول، أعرب كثير من الأشخاص في ألمانيا عن مخاوف كبرى، وذكر نحو 20% فقط ممن شملتهم الدراسة أنهم يشعرون أن عملية التحول عادلة، فيما وصفها الأغلبية بأنها غير عادلة، لاسيما فيما يتعلق بتوزيع المكاسب والتكاليف بين أصحاب الدخل المرتفع والمنخفض، وبين الشركات والمستهلكين، وكذلك بين سكان الحضر والريف.

ووصف 3 من كل 4 أشخاص بألمانيا التحول في الطاقة بأنه باهظ الثمن، وأوضح 45% ممن شملتهم الدراسة أنهم يتوقعون عدم انخفاض أسعار الطاقة.

وذكر 50% ممن شملتهم الدراسة أنهم لا يعتقدون أن التحول في مجال النقل سيجعل عملية التنقل أرخص.

وقالت القائمة على الدراسة سارا هولتسمان: "هذه الصورة عن الحالة المزاجية تظهر أن أنها ليست فكرة جيدة تنفيذ حماية مناخ دون تعويض اجتماعي، ولا التخلي عن حماية المناخ لصالح التكاتف الاجتماعي".