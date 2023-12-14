خالد بيومي قبل مباراة اتحاد جدة: الأهلي هو الأفضل والأعلى

شدد خالد بيومي المحلل الرياضي الشهير، على أن الأهلي المصري هو الأفضل عربيًا وأفريقيًا، وذلك قبل مباراة المارد الأحمر المرتقبة أمام اتحاد جدة.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 على استاد الجوهرة المشعة في مباراة صعبة وقوية.

وكتب خالد بيومي اليوم الخميس قبل يوم واحد من مباراة الأهلي والاتحاد السعودي: «جماهير الأهلي تعيش حالة من القلق قبل لقاء العميد، وأعتقد أن جماهير الاتحاد تعيش نفس الحالة لقيمة وقوة المنافس».

وأضاف خالد بيومي: «الأهلي دائمًا لديه دوافع تختلف كثيرًا عن كل أندية الوطن العربي حتى وإن كانت تمتلك أسماء كبيرة، لذلك هو الأفضل والأعلي في تاريخ البطولات الأفريقية والعربية والأكثر مشاركة عالميًا».