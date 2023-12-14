صيادون موريتانيون يتهمون مصانع دقيق السمك باستنزاف الثروة السمكية

يعود الموريتاني محمد، إلى ميناء نواذيبو رفقة طاقمه بعد رحلة صيد استمرت أياما في عرض البحر الذي لم يعد يجود عليه بالأسماك كما كان في السابق.

ويرسي قارب محمد في الميناء، ثم يفرغ الحمولة التي لا تتجاوز بضعة كيلوجرامات من الأسماك، فهذا كل ما التقطته الشباك في هذه الرحلة.

وأضاف: "ربما كنت محظوظا هذه المرة، في بعض الرحلات أعود فارغ اليدين".

ويعمل محمد، في الصيد منذ عقدين من الزمن، عايش فيهما طفرة الصيد في نواذيبو العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، قبل أن تغزو السفن الأجنبية السواحل الموريتانية على المحيط الأطلسي الغنية بالأسماك.

وتثير مصانع دقيق السمك الجدل في موريتانيا في السنوات الأخيرة، وتواجه اتهامات بأنها تستنزف الثروة السمكية في البلاد، فضلا عن تلويث البيئة.

وبحسب وزارة الصيد والاقتصاد البحري، يوجد في موريتانيا 34 مصنعا لدقيق السمك تنتج ما يصل إلى 94 ألف طن سنويا.

وانعكس إقامة مصانع دقيق السمك سلبا على محمد وعلى الآلاف من الصيادين التقليديين، ممن كانوا يعملون على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك محليا.

ولكن الأسماك آخذة في التناقص، ويصل سعر الكيلوجرام الواحد منها في الأسواق المحلية لأكثر من 3 آلاف أوقية قديمة.

ويستهلك الموريتانيون، أنواعا عديدة من الأسماك، منها سمك القرب والبغل وغيرها، وكانت هذه الأسماك موجودة بصورة دائمة على طاولات البيع في الأسواق، ومن بينها طاولة خيراها بنت سعد في العاصمة نواكشوط، غير أن المعروض في الوقت الحالي من هذه الأسماك أصبح شحيحا وبأسعار مرتفعة.

وتتحدث خيراها بحسرة عما آلت إليه الأوضاع: "كانت هذه الطاولة عامرة بأنواع الأسماك، وبأسعار في المتناول، كان ذلك من الماضي، فاليوم أصبح واقعنا صعبا"، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP).

شكاوى عديدة يطرحها الصيادون التقليديون والباعة حول ندرة الأسماك في موريتانيا وارتفاع أسعارها، وهي شكاوى ترى الحكومة الموريتانية أنها ناتجة عن استهلاك شركات دقيق السمك للنسبة الأكبر من الأسماك مما أفرغ البلاد منها.

وينفي صيادون ومستثمرون في الصيد البحري، ما يتردد عن بيعهم الأسماك التي يصطادونها لمصانع دقيق السمك.

وقال حافظ ولد أمين المستثمر في الصيد التقليدي: "تراجع إنتاج الصيادين التقليديين من صيد الأسماك السطحية في الأعوام الأخيرة، وما يصطادونه يكون قليلا ويبيعونه في الداخل"، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وأضاف ولد أمين، أن تراجع حصة السوق المحلي من الأسماك هو نتيجة سيطرة مصانع دقيق السمك على الكميات التي يجري اصطيادها من الأسماك.

وأبلغ مصدر وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، بأن مصانع دقيق السمك تستعين بسفن من السنغال المجاورة تمتلك شباكا متطورة لاصطياد كميات كبيرة من الأسماك، مما يؤثر على حصة الصيادين التقليديين.

وقال المصدر، الذي تحدث بشرط عدم ذكر اسمه، إن مصانع دقيق السمك تستحوذ على الكمية الأكبر من الأسماك "لما تلمكه من موارد وسفن عملاقة قادرة على اصطياد كميات كبيرة من الأسماك".

وسبق أن حملت وزارة الصيد في موريتانيا، مصانع دقيق السمك مسئولية نقص الأسماك في الأسواق.



وقالت إن شركات دقيق السمك استهلكت خلال عام 2021 ما يصل إلى 55 بالمئة من الأسماك التي جرى اصطيادها.

وتعهدت الوزارة بفرض عقوبات على السفن التي تخالف القوانين المتبعة في الصيد.

لكن صيادين في نواذيبو لا يرون أن العقوبات التي تلوح بها وزارة الصيد كافية لردع مصانع دقيق السمك، التي يقولون إنها تملك الكثير من النفوذ.