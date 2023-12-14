القيادي في حماس موسى أبو مرزوق يتراجع عن تصريحاته: أسيء فهمها ولا نعترف بشرعية الاحتلال

تراجع القيادي في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق، عن تصريحاته الإعلامية التي دعا فيها إلى اتباع الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي اعترفت بدولة إسرائيل.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس: «هناك إساءة فهم لتصريحات إعلامية، وعليه أؤكد أن حركة حماس لا تعترف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي، ولا تقبل بالتنازل عن أي حق من حقوق شعبنا الفلسطيني، ونؤكد بأن المقاومة مستمرة حتى التحرير والعودة».

هناك إساءة فهم لتصريحات إعلامية، وعليه اؤكد أن حركة حماس لاتعترف بشرعية الاحتلال الاسرائيلي، ولا تقبل بالتنازل عن أي حق من حقوق شعبنا الفلسطيني، ونؤكد بأن المقاومة مستمرة حتى التحرير والعودة. — د. موسى أبو مرزوق (@drmousamarzouq) December 14, 2023

وقال موسى أبو مرزوق، في مقابلة أجراها، الاثنين، مع موقع «المونيتور»: «عليكم اتباع الموقف الرسمي.. الموقف الرسمي هو أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بدولة إسرائيل».

يذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية، وهي المظلة المعترف بها دولياً لأغلب الفصائل الفلسطينية باستثناء حماس والجهاد، اعترفت رسمياً بـ«حق إسرائيل في الوجود» في 1993. وفي المقابل قبلت إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، قال أبو مرزوق، وهو عضو في المكتب السياسي لحركة حماس: «نسعى لأن نكون جزءًا من منظمة التحرير ونحترم التزاماتها»، مضيفاً أن «حماس لا تزال تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967».

وشدد أبو مرزوق، قائلاً: «لا يجب أن يحصل الإسرائيليون على حقوقهم على حساب الآخرين». كما أكد أن «الانتخابات هي التي ستحدد من يدير قطاع غزة».

يأتي هذا بينما أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، أن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات تفضي لوقف الحرب من دون «استبعاد المقاومة الفلسطينية من أي ترتيبات مستقبلية».

وأضاف هنية في كلمة متلفزة أمس: «منفتحون على نقاش أي أفكار أو مبادرات تفضي لوقف العدوان، وتفتح الباب على ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة وقطاع غزة».

وحذر زعيم حماس من أن «أي رهان على ترتيبات في غزة أو في القضية الفلسطينية عامة من دون حماس وفصائل المقاومة وهم وسراب».