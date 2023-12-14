أرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أسباب أزمة ارتفاع سعر البصل هذا العام إلى 3 عوامل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل الزوايا»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن أبرز العوامل التي تسببت في ارتفاع سعر البصل، تقليل المساحات المزروعة بالبصل، هذا بالإضافة إلى زيادة حجم تصدير البصل، مشددا على أن تأخر الحكومة في تدخلها لمنع التصدير، بعد أن خرجت كميات كبيرة من البصل، أدى ذلك كله إلى نقص المعروض بالسوق.

ولفت إلى أن هناك عدة جهات حذرت من الأثر السلبي لتصدير البصل هذا العام، إلى جانب مطالبات عدد من الخبراء بوقف تصديره أيضا، ذاكرا أن الاستجابة المتأخرة من الحكومة المصرية أدى إلى نقص المعروض بالسوق من البصل.

وعقب: «التقينا مع وزير الزراعة ومسئولين في التموين، وحذرنا من التصدير من شهر أبريل الماضي»، مؤكدا أنه ليس لدى مصر ندرة في أي منتج زراعي، ولكن هناك جشعا من قبل التجار ما أثر في ارتفاع الأسعار، لبعض السلع والمنتجات الزراعية.

وشدد على أن حل المشكلة يكمن في عرض كميات كبيرة من المنتجات الزراعية بالسوق، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار البصل خلال الموسم الكبير لحصاده، والذي يتزامن في منتصف مارس وأول أبريل.