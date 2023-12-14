نقابتا الطواقم الأرضية الإسبانية تدعوان لإضراب خلال فترة الأعياد

قالت النقابتان المسؤولتان عن الطواقم الأرضية في شركة الطيران الإسبانية أيبيريا إنهما ستدعوان إلى إضراب خلال فترة الأعياد.

وذكرت وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء أن نقابتي "يو جي تي" و"سي سي أو أو" دعتا الموظفين الأرضيين إلى الإضراب لمدة ثمانية أيام خلال العام الجديد وعيد الغطاس في 6 يناير، وهو عطلة مهمة بشكل خاص في إسبانيا.

وجاءت الدعوة إلى الإضراب بسبب مخاوف من تدهور ظروف العمل بسبب تعامل المتعاقدين الجدد مع الخدمات الأرضية.

وخسرت شركة أيبيريا لخدمات المطارات، المسؤولة عن التعامل مع الطائرات، جميع عقودها تقريبا مع المطارات الإسبانية الرئيسية، باستثناء مدريد-باراخاس، لصالح منافسين في مناقصة في سبتمبر.

ونتيجة لذلك، لن تكون مسؤولة عن التعامل مع طائرات جميع شركات الطيران التي تهبط وتقلع هناك. ويخشى حوالي سبعة آلاف موظف أن يضطروا إلى العمل في ظل ظروف أسوأ مع حاملي التراخيص الجدد.

وذكرت محطة التلفزيون "آر تي في إي" أن النقابتين أرادتا استخدام الإضراب لضمان أن تتولى أيبيريا على الأقل التعامل مع جميع طائرات شركات الطيران التابعة لشركتها الأم "آي إيه جي - أيبيريا" والخطوط الجوية البريطانية وليفل وفيولينج وإير لينجوس وإير نوستروم، في المطارات الإسبانية المتضررة. ورفضت أيبيريا هذا الاقتراح لأسباب تتعلق بالتكلفة.

وقالت النقابتان إنهما تخططان للإضراب في 29 و30 و31 ديسمبر و1 و4 و5 و6 و7 يناير.