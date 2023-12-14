زيلينسكي يؤيد بدء محادثات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في صالح بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع كييف في خطاب عبر تقنية الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل اليوم الخميس.

وقال زيلينسكي "اليوم هو يوم اتخاذ قرار سياسي استجابة لما قد أنجزناه، إنه بشأن بدء مفاوضات العضوية مع كييف، ومن المهم للغاية ألا تعود أوروبا اليوم إلى العجز عن اتخاذ قرار، لا يريد أحد أن ينظر إلى أوروبا على أنها ليست جديرة بالثقة".

وتحدث الكثير من قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بقوة في صالح أوكرانيا.

وفي هذا الشأن، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن كييف تستحق محادثات العضوية، وأضاف "عملت أوكرانيا بكد لجعل تلك الخطوة المقبلة تحدث أثناء حرب يخوضونها من أجلنا أيضا".

وأضاف أنه من المهم اتخاذ قرار إيجابي بشأن حزمة المساعدات التي تقدر قيمتها بـ50 مليار يورو "53.9 مليار دولار" لكييف، في الوقت الذي عرقل فيه الكونجرس تقديم مزيدا من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وأشارت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، إلى أن محادثات العضوية عادة ما تستمر عدة سنوات وهو السبب في أنه يجب ألا يتم تأجيل اتخاذ قرار ببدء المفاوضات.

ويرتبط بدء مفاوضات مع كييف، التي لا تضمن الانضمام، قرارات مماثلة لمولدوفا والبوسنة والهرسك.

وفيما يتعلق بالقضايا الداخلية، من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي كيفية سد الثغرات في الميزانية المشتركة طويلة الأجل للتكتل، بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية جمع 66 مليار يورو إضافية بحلول عام 2027، وهو اقتراح قوبل باستياء من العواصم.

وإلى جانب دعم أوكرانيا، سيتم استخدام الأموال الجديدة للهجرة، وتعزيز القدرة التنافسية وتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.