رئيس بلدية جنين: أعداد الشهداء مهولة والاحتلال يطرد المواطنين من منازلهم

قال رئيس بلدية جنين نضال عبيدي، إن «جنين تحولت إلى مدينة أشباح منذ عدة أيام»، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والجرافات والآليات العسكرية المدججة بالسلاح منتشرة في الشوارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن البلدية اضطرت لإغلاق 5 مقابر؛ بسبب امتلائها بالأعداد المهولة من الشهداء.

ونوه أن «قوات الاحتلال تتواجد أمام كل مستشفى في البلدية وتمنع وصول المراجعين المدنيين العاديين إليها، في محاولة للضغط على الفلسطينيين بأي طريقة».

وذكر أن قوات الاحتلال لم تعتقل أي شخص على قائمة المطلوبين، قائلًا إنها اعتقلت أكثر من 500 شخص بصورة عشوائية، واقتادتهم لمنطقة سالم.

ولفت إلى أن «القوات الإسرائيلية موجود في معظم أجزاء البلدية، وتعمل على هدم البيوت وتدمير السيارات والشوارع والبنى التحتية، إضافة إلى احتلال البيوت وطرد أصحابها منها أو احتجازهم في غرفة ما».

وأشار إلى «منع حالة ولادة في منتصف الليل من الدخول إلى المستشفى»، منوهًا أن «مواطنًا اضطر لحمل ابنه لمسافة طويلة حتى الوصول إلى المستشفى».

وأكمل: «كل مظاهر الحياة مغلقة؛ صيدليات ومخابز وأسواق، والقوات الإسرائيلية بأعداد كبيرة تضرب المدينة بكل ما أوتيت من قوة».