صحة غزة: الاحتلال يحكم على المرضى والجرحى في مستشفى كمال عدوان بالإعدام

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يبيت نيته الإجرامية تجاه مستشفى كمال عدوان، في محاولة لتكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف خلال مداخلة لفضائية «الجزيرة»، صباح الخميس، أن «الاحتلال أقدم على اقتحام المستشفى منذ 3 أيام، واقتاد 72 من الأطقم الطبية والجرحى باتجاه غير معلوم».

ولفت إلى اقتياد المدير أحمد الكحلوت إلى جهة غير معلومة، منوهًا أن «مستشفى كمال عدوان تحول إلى ثكنة عسكرية للاحتلال؛ تُجرى أعمال عسكرية وإجرامية داخله».

ونوه أن «الاحتلال يعمل على إخلاء الجرحى والمرضى تحت تهديد السلاح إلى مجمع الشفاء؛ الذي، لا يمتلك أي مقومات صحية أو طعام أو شراب أو كهرباء»، قائلًا إنه «يحكم على المرضى والجرحى بالإعدام».

وأوضح أن «الاحتلال أجبر الأطقم الطبية والجرحى والأطفال الخدج ومرضى العناية المركزة على التواجد في الطابق الثاني وترك جميع أجزاء المستشفى ليعيث فيها فسادا»، مشيرًا إلى أنه منع الأطقم الطبية من التعامل مع 10 جرحى حالتهم حرجة.

وأكد التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ لتوفير الرعاية الصحية لهؤلاء المرضى، لكن اللجنة لم تستجب للنداء حتى اللحظة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مريضين وبقاء 8 في دائرة الموت.

وذكر أن «الأطفال في قسم العناية لا تتوفر لهم أجهزة دعم الحياة؛ بسبب انقطاع الكهرباء والمياه والطعام»، محذرًا من تكرار سيناريو الأطفال الخدج في مجمع الشفاء.

وأكمل: «الاحتلال يطلق النار بشكل مكثف على كل النوافذ، ونخشى على حياة كل الموجودين، فهناك 55 جريحًا و12 طفلًا في العناية المركزة والأطقم الطبية، وتواصلنا مع كل المؤسسات الدولية لكن لا تحرك لحماية الموجودين في المستشفى».

وأشار إلى أن «الاحتلال أجبر 2500 نازح على الخروج تحت تهديد السلاح، كما يرفض الوصول إلى المستشفى من أي جريح أو مريض، ويمنع الخروج منه»، مجددًا التحذير من أن بقاء الوضع على ما هو عليه يعني فقدان المزيد من الأرواح.