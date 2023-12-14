سقوط عدة جرحى جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية استهدفت أوكرانيا

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أعلنت قوات الدفاع المدني الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا بجروح، كما تضرر 11 مبنى، في هجمات جديدة بطائرات روسية مسيرة استهدفت منطقة أوديسا على البحر الأسود.

وأضافت قوات الدفاع المدني أن من بين الجرحى ثلاثة أطفال. وتعين علاج الأطفال الثلاثة واثنين من البالغين في المستشفى.

وقالت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، إن القوات الجوية تمكنت من إسقاط ما مجموعه 42 من أصل 43 طائرة روسية مسيرة. وكانت منطقة أوديسا الأكثر تضررا من الهجمات.

واستهدفت أوكرانيا، مرة أخرى مناطق في الدولة المجاورة باستخدام طائرات مسيرة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وذكرت الوزارة الروسية أنه تم إسقاط تسع طائرات مسيرة في منطقتي موسكو وكالوجا.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أنه تم تدمير طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين إلى العاصمة الروسية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. ولم تكن هناك إصابات ولا أضرار.

ووقع آخر هجوم على موسكو في نهاية نوفمبر الماضي، بحسب السلطات.

وتشن روسيا حربا ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. وقصفت أوكرانيا مرارا وتكرارا الأراضي الروسية سواء في المنطقة الحدودية أو في المناطق النائية.