طائرات مسيرة روسية تخترق المجال الجوي لحلف الأطلسي

اخترقت طائرات مسيرة روسية موجهة لأوكرانيا، المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" فوق رومانيا ليلة الأربعاء / الخميس، وتسببت في إطلاق إنذار من طائرات يوروفايتر ألمانية.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تم التعرف على طائرات روسية من قبل الطواقم الألمانية من خلال اتصال مرئي أيضًا، دون إصدار أمر من الناتو بقصفها.

وجرى تسجيل ما يصل إلى 70 طائرة مسيرة من طراز "شاهد 136" خلال موجة الهجوم على أهداف في أوكرانيا، انفجرت واحدة منها فوق المجال الجوي لرومانيا، وفقا لمعلومات أولية.

وبحسب هذه المعلومات، تم رصد الهجوم بدءا من الساعة 21.42 مساءً "أمس الأربعاء" بتوقيت ألمانيا، وتم تتبعه من قبل مركز العمليات الجوية المشترك متعدد الجنسيات التابع للناتو.

وكان السلاح الجوي الأوكراني، أعلن أن قواته أسقطت 41 من أصل 42 طائرة مسيرة روسية خلال الليل، معظمها فوق منطقة أوديسا التي تقع على الحدود مع رومانيا.