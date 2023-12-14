السجن 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة قطعتي حشيش في الإسكندرية

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، "م.م.م"، صاحب مغسلة، بالسجن لمدة 6 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 7465 لسنة 2023 جنايات ثالث المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن الشرطة أبصرت المتهم مُمسكًا في يده علبه سجائر، وبتفتيشها عثر بداخلها على 2 قطعة لمخدر الحشيش، و2 كيس بلاستيكي شفاف لمخدر "الميثامفيتامين"، وسلاح أبيض "نصل كتر" ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض "نصل الكتر" لتقطيع المخدرات.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم.