 «المركزي» ينتهي من تحويل جميع بطاقات المعاشات إلى كروت «ميزة»

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انتهى البنك المركزي المصري من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد بطاقات المعاشات البالغة 6.5 مليون بطاقة ببطاقة الدفع الوطنية ميزة، حيث أعلن الانتهاء من استبدال الـ 6.5 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2022.

جاء ذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية بشأن الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية.

وأعلن «المركزي» في تقرير حديث عن نشر 6030 ماكينة صراف آلي داخل محافظات الجمهورية حتى نهاية مارس 2023.

وقام البنك المركزي بإطلاق مبادرة لنشر 6500 ماكينة صراف آلي في المحافظات التى تعاني من نقص من ماكينات الصراف الألي بمشاركة 26 بنكا داخل جمهورية مصر العربية.

كشف البنك المركزي عن وصول عدد البطاقات المصدرة التى تحمل شعار العلامة التجارية “ميزة” إلى 33 مليون بطاقة حتى نهاية مارس 2023.

وأضاف البنك المركزي أن عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول وصل إلى 32 مليون حساب بنهاية مارس 2023 ووصل إجمالي عدد العمليات التى تمت خلال شهر مارس 2023 نحو 71 مليون عملية بقيمة تقدر بنحو 90 مليار جنيه.

أوضح أنه تم نشر نحو 700 ألف رمز استجابة سريع QR code طلب دفع للتحيل الإلكتروني مستخدم في محفظة الهاتف المحمول سواء من خلال الانترنت أو من خلال الانترنت أو من خلال المحال التجارية وذلك حتي نهاية مارس 2023.