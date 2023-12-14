كايسيدو يوضح سبب تفضيله الانتقال إلى تشيلسي ورفضه ليفربول

أوضح مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي، سبب تفضيله الانتقال إلى البلوز ورفضه الذهاب إلى ليفربول حين تنافس الفريقان على ضمه من برايتون.

وكان قد قدم ليفربول عرضًا متأخرًا يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني لضم كايسيدو لكن اللاعب انضم إلى تشيلسي.

وقال كايسيدو لشبكة «سكاي سبورتس»: «كان من المستحيل أن أقول لا لـ تشيلسي، كانوا معي يدعمونني».

وتابع: «في اللحظة الأخيرة اتصل بي ليفربول ولكن كان الوقت متأخرًا جدًا لأنني أردت اللعب لتشيلسي».

وواصل: «في الصيف عانيت كثيرًا لأنه كان من الصعب مغادرة برايتون، لقد كانوا معي، وفي اللحظة الأخيرة اتصل بي ليفربول ولكن كان الوقت متأخرًا جدًا لأنني أردت اللعب لتشيلسي، كان من الصعب أن نقول لا لتشيلسي».

وقال كلوب في تصريحات مؤخرًا: «في الصيف، حدثت بعض الأشياء الغريبة في سوق الانتقالات، لكن هنا، بيننا، أستطيع أن أقول يا إلهي، هل كنا محظوظين، أليس كذلك؟».

وأشار كلوب: «من الواضح أننا أدركنا أن لاعبي خط الوسط المدافعين لا يريدون الانضمام إلى ليفربول، ترى ما يحدث، ثم وجدنا واتارو إندو، إنه لاعب استثنائي».