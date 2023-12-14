تسريبات نورد ستريم تؤثر على تقرير السويد بشأن الانبعاثات

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كان لتسريبات الغاز من خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، تأثيرا هائلا على انبعاثات الغازات الدفيئة في السويد.

وأعلنت الوكالة السويدية لحماية البيئة، اليوم الخميس، أن تسرب الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد وصل إلى 5.8 مليون مكافئ من ثاني أكسيد الكربون.

وهذا يماثل نحو 11% من إجمالي الانبعاثات المحلية السويدية في 2022، وهو ما تقوم الدولة الإسكندنافية بإبلاغه للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأضافت الوكالة، أنه لولا التسريبات كانت انبعاثات السويد في 2022 سوف تتراجع بواقع 5% مقارنة بـ2021، ولكن مع التسريبات سوف ترتفع إلى نحو 7%.

لكن الوكالة، قالت إن هذا لن يؤثر على قدرة السويد على تحقيق مستهدفات المناخ بحلول 2030.

وكانت خطوط الأنابيب تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا قبل، حرب روسيا وأوكرانيا في 22 فبراير 2022.

وبعد 7 أشهر لاحقة في 26 سبتمبر، جرى تسجيل تفجيرات بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.

وبعد فترة قصيرة لاحقة، جرى اكتشاف 4 تسريبات في 3 من خطوط نورد ستريم الأربعة، واثنان منها كانا في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين للسويد والدنمارك.

وبحسب السلطات، نحو 96 % من الغاز المسرب كان هو غاز الميثان.

ويتحول غاز الميثان وغيره من الغازات الدفيئة التي تضر بالمناخ إلى ثاني أكسيد الكربون –ما يطلق عليها مكافآت ثاني أكسيد الكربون- من أجل مقارنة أحسن.

وقالت الوكالة، إنه تم اللجوء لوسيلة خاصة لحساب توزيع الغاز المسرب.