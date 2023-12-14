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حافلة الزمالك تصل برج العرب استعداداً لمواجهة المصري

أمير نبيل
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 5:32 م | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 5:32 م

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب، استعداداً لخوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء .

 وتضم القائمة كل من:

 حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

 خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة .

 خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

 

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.


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