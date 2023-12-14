الادعاء الألماني يلقي القبض على 4 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لحركة حماس

ألقى رجال الادعاء الألماني، القبض على أربعة أشخاص مشتبه بانتمائهم لحركة حماس، ثلاثة في برلين وآخر فى روتردام بهولندا.

وقال رجال الادعاء الألماني، اليوم الخميس، إن القضية تتعلق بحيازة هؤلاء الأشخاص أسلحة استعدادا لشن هجمات محتملة على المؤسسات اليهودية في أوروبا.

وجرت الاعتقالات بالتعاون مع سلطات التحقيق الهولندية.

ووفقا لبيان، فإن الأشخاص الذين تم اعتقالهم فى برلين هم: مصري وهولندي ورجل مولود في لبنان، وأكبر هؤلاء المتآمرين المزعومين هو رجل مولود فى لبنان عام 1967، وقد اعتقلته الشرطة في روتردام بشكل مؤقت.

ويتردد أن المشتبه فيهم تربطهم "علاقات وثيقة مع قادة الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس".

وبداية من ربيع هذا العام، تورط أحد المشتبه فيهم مقيم في برلين فى إقامة مخزن أسلحة تحت الأرض في أوروبا لحساب حركة حماس.

ووفقا لمكتب الادعاء، تلقى المشتبه فيه تعليماته من قيادة حركة حماس في لبنان.

وكان من المقرر نقل الأسلحة إلى برلين والاحتفاظ بها استعدادا لشن هجمات محتملة على المؤسسات اليهودية فى أوروبا، وفى أكتوبر قام الأشخاص الثلاثة المقيمين في برلين بعدة رحلات لجمع الأسلحة، وثارت مزاعم حول تلقيهم الدعم من الرجل الذى تم اعتقاله فى روتردام.