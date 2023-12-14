سكرتير عام مساعد البحيرة: يجتمع لمراجعة البيانات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، اجتماعاً، بحضور كلً من مديري إدارة الشئون المالية، والشئون القانونية بالمحافظة، والرقابة، والمتابعة، وممثل عن إدارة الفتوى بالشئون القانونية بالمحافظة، ومديري عام الشئون المالية بمديرية الإصلاح الزراعي، وإدارة الملكية الحيازية ومنطقة الأملاك بمديرية الإصلاح الزراعي، ومهندسين من إدارات التخطيط العمراني وحماية أملاك الدولة والمساحة.

يأتي ذلك في ضوء قرار محافظة البحيرة الخاص بتشكيل لجنة لمناقشة ما جاء بالكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المقام عليها المشروعات ذات النفع العام التي لا تدر ربح ومراجعة وتدقيق المديونيات المستحقة للهيئة عن هذه الأراضي.

واستعرض الاجتماع محضر الاجتماع السابق، وما ورد من الوحدات المحلية بشأن استغلال قطع الأراضي التي تقع بنطاقها والمقام عليها مشروعات ذات النفع العام طبقاً للبيان المقدم من مديرية الإصلاح الزراعي، والتأكيد على ضرورة قيام مديرية الإصلاح الزراعي بتقديم المستندات الدالة على بيع قطع أراضي فيشا بالمحمودية، ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص، وقيام الوحدة المحلية لمراكز ومدينة المحمودية بالإفادة بالإجراءات المتخذه بشأن قطعة الأرض بكوم النصر.