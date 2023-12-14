عادل عبد الغفار: إدراج 18 جامعة مصرية بتصنيف QS العالمي يعكس تقدم مستوى التعليم العالي

علق الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، على إدراج 18 جامعة مصرية بتصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن هذا التصنيف العالمي لم يأت من فراغ، خاصًة وأنه صادر وفق معايير دولية متفق عليها، مؤكدا أنه يعكس الصورة الحقيقية لقطاع التعليم العالي في مصر، والجهود الكبيرة التي بذلت من أجل الوصول لهذه المرحلة.

وأشار الي أن التصنيف العالمي كيو إس هو تصنيف فريد من نوعه، لأنه يهتم بالأثر البيئي والاجتماعي، فضلا عن تصنيف التعليم الجامعي المصري الدولي البريطاني والأمريكي والهولندي والإسباني، منوها بأن كل هذه التصنيفات توضح منحنى التعليم التصاعدي في الجامعات المصرية، وكذلك هناك جامعات مصرية وصلت لأفضل ٥٠ جامعة على مستوى العالم في تصنيف التخصصات العلمية.

وشدد على دور الجامعات في تشجيعها للبحث العلمي والنشر الدوري، ومكافآت الأساتذة والباحثين، والدعم الفني المقدم من الوزارة والشراكات الدولية مع جامعات دولية كثيرة، بالإضافة إلى بنك المعرفة المصري وما قدمه للباحثين المصريين من تسهيلات كثيرة.

وأشار الي أن هناك علاقات متميزة مع جامعات أجنبية كثيرة سواء باستضافة أفرع لها، أو بشراكة، منوها بأن الصعود في المعرفة العلمية ومؤشر الابتكار والتصنيف العام للجامعات يدل أن الجامعات المصرية تسير على الطريق الصحيح، وفي منافسة على مستوى جميع التصنيفات.