 بوتين: السلام يمكن تحقيقه مع أوكرانيا منزوعة السلاح وحيادية - بوابة الشروق
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بوتين: السلام يمكن تحقيقه مع أوكرانيا منزوعة السلاح وحيادية

د ب أ
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 1:41 م | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 2:43 م

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الخميس، إن أهداف بلاده من حربها ضد أوكرانيا ما زالت كما هي: يجب أن تكون أوكرانيا دولة منزوعة السلاح وحيادية ترفض عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويرى المراقبون، أن تعليقات بوتين التي أدلى بها في مؤتمر صحفي في موسكو، تمثل عرضا للغرب مع دعوة لأوكرانيا للاستسلام.

وأضاف بوتين: "السلام سوف يأتي عندما نحقق أهدافنا".

مع ذلك، قال بوتين، إنه لا ضرورة لتعبئة جزئية جديدة من أجل الحرب.

وسوف يصل إجمالي عدد المتطوعين إلى نصف مليون جندي بحلول نهاية العام، في ظل ضم 1500 جندي يوميا.

وأشاد بوتين، بحقيقة أن الـ300 ألف جندي الذين تم استدعاؤهم بعد التعبئة الجزئية المثيرة للجدل العام الماضي، حققوا نتائج ممتازة.

وقال بوتين، إنهم يحاربون بصورة ممتازة.

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