قال مؤمن السيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الانتخابات الرئاسية 2024، وارتفاع نسبة المشاركة بها، كانت عرسا ديمقراطيا يشهد له الجميع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له بالقناة «الأولى المصرية»، مساء الخميس، أن الشعب المصري ضرب مثالا في الوطنية والحفاظ على حقوقه ومقدراته في هذا الوطن، موجها له التحية والتقدير لحرص المواطنين واصطفافهم حتى من قبل الموعد الرسمي لفتح المقار الانتخابية.



وذكر أن إقبال الشعب على المشاركة، رسالة قوية لكل دول العالم، بأنه سيختار بنفسه مستقبله ومستقبل أبنائه، مؤكدا أن كل المنظمات الدولية الحقوقية سواء من أوروبا أو إفريقيا أشادت بسير العملية الانتخابية وانتظامها.



وثمن الدور الذي قدمته الهيئة الوطنية للانتخابات، من تسهيلات للناخبين ولجان المغتربين التي ساهمت في تمكين مزيد من المواطنين؛ للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، مشددا على أنه لم يجر رصد أي انتهاكات لسير العملية الانتخابية.



وأكد أن مصر قادرة على إنجاح أية فعاليات تجري على أرضها، رغم الظروف السياسية الصعبة التي يشهدها العالم، قائلا إن كل ما كان يدور حول سير العملية الانتخابية بداية من متابعة مراقبين أو منظمات المجتمع المدني، وصولا إلى مؤتمرات الهيئة الوطنية للانتخابات كان يجري على أكمل وجه.



وأجريت العملية الانتخابية، على مدار 3 أيام والتي انتهت أمس، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.



وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.





