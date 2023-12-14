الكرملين: روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، إن موسكو تعتزم مواصلة تطوير العلاقات الودية وذات المنفعة المشتركة مع مصر.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نحن مهتمون بمواصلة تطوير علاقاتنا مع مصر، إنها ذات طبيعة تاريخية، والعلاقة بين (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي ودية.. وذات منفعة مشتركة للطرفين"، وفقا لما نقلته قناة "آر تي" الروسية.

يذكر أن القاهرة شهدت في أغسطس الماضي، مؤتمرا يحمل عنوان "80 عاما من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا"، أكد المشاركون فيه على أهمية العلاقات بين القاهرة وموسكو باعتبارها نموذجا للسلم والتنمية.