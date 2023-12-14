جيش الاحتلال يزعم اعتقال عشرات المسلحين بالقرب من مستشفى في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال عشرات من المسلحين في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال لقطات مصورة لفلسطينيين شبه عرايا في المستشفى رافعين أيديهم ويحملون أسلحتهم فوق رؤوسهم، ثم ألقوا بهم وعتادهم على الأرض.

ووفقا لبيان لجيش الاحتلال فإن القوات الإسرائيلية، بالتعاون مع جهاز المخابرات الداخلية شين بيت، رصدت مبنى يستخدمه مسلحو حماس بالقرب من المستشفى.

وزعم جيش الاحتلال، أنه عثر خلال العملية على أسلحة واشتبك مع عدد من المسلحين في المنطقة وقتل بعضهم، وفقا لما ذكره البيان.

واستطرد جيش الاحتلال قائلا في بيانه، إن ما يقرب من 70 شخصا استسلموا وتم تسليمهم إلى وحدة للخدمة السرية تابعة للجيش والسلطات الأمنية الإسرائيلية عقب القبض عليهم.

وكانت الصور التي وزعها الجيش مشابهة لتلك التي نشرها الأسبوع الماضي، التي تسببت في موجة من الغضب، حيث أظهرت الفلسطينيين أثناء اعتقالهم بملابسهم الداخلية في قطاع غزة.