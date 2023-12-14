المملكة المتحدة توقع معاهدة مع اليابان وإيطاليا لتطوير طائرة مقاتلة شبح

وقعت المملكة المتحدة في طوكيو، اليوم الخميس، معاهدة دولية مع اليابان وإيطاليا، حيث يحرز الحلفاء تقدما في برنامج مشترك يسعى إلى تطوير طائرة مقاتلة شبح.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" عن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس قوله إن الاتفاق سيتضمن إقامة مقر "برنامج القتال الجوي العالمي"، وهي الشراكة الدفاعية بين الدول الثلاث، في المملكة المتحدة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعلن قبل 12 شهرا عن الجهود الدولية التعاونية التي تهدف إلى تصنيع طائرات عسكرية ذات قدرة أسرع من الصوت، وبتكنولوجيا متطورة.

ويأمل الحلفاء في أن تبدأ الطائرة المقاتلة التي يُطلق عليها في المملكة المتحدة اسم "تيمبست" (العاصفة)، في التحليق بحلول عام 2035، وأن تكون خلفا للطائرة القتالية متعددة المهم، "يوروفايتر تايفون".