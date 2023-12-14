الصحة التشيكية تتوقع زيادة الإصابات بكورونا خلال الفترة المقبلة

قال نائب وزير الصحة التشيكي جوزيف بافلوفيتش، إن هناك في الوقت الحالي 1000 شخص مصاب بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات، بحسب ما أوردته إذاعة "راديو براغ" التشيكية، اليوم الخميس.

وأشار بافلوفيتش في مؤتمر صحفي عقد أمس، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المصابين مرة أخرى بحلول عيد الميلاد (الكريسماس)، وخلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل.

ووصل عدد حالات الإصابة، والحالات التي تم ايداعها المستشفيات حاليا، إلى أعلى مستوياته منذ تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

ورغم ذلك، قال بافلوفيتش، إنه يتم إيداع المرضى المستشفيات لأسباب أخرى في المقام الأول، وليس بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، مضيفا أن وزارة الصحة لا تعتزم اتخاذ أي إجراءات عامة لمكافحة انتشار الفيروس.