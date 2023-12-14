دار الشروق تتعاقد مع إبراهيم فرغلي لنشر رواية بيت من زخرف

وقع الروائي إبراهيم فرغلى عقد نشر روايته الجديدة «بيت من زخرف» مع الأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق.

ويأتي التعاقد على نشر رواية بيت من زخرف"، ليكون بمثابة التعاون الأول بين الكاتب إبراهيم فرغلي ودار الشروق.

جدير بالذكر أن إبراهيم فرغلي؛ كاتب مصري من مواليد عام 1967. له عدد من الروايات منها «أبناء الجبلاوي» التي حصلت على جائزة ساويرس للرواية عام 2012، و«معبد أنامل الحرير» التي حصلت على جائزة ساويرس للرواية في عام 2016، ووصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، ورواية «قارئة القطار» التي حصلت على «جائزة نجيب محفوظ» لأفضل رواية مصرية لعام 2022. وله عدد آخر من المجموعات القصصية والروايات الموجَّهة للناشئة، وكتاب للأطفال.