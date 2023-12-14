الدنمارك تلقي القبض على عدة أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

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أعلنت شرطة كوبنهاجن، اليوم الخميس، أنه تم احتجاز عدة أشخاص في عملية لمكافحة الإرهاب في عدة مناطق بالدنمارك، للاشتباه في أنهم يخططون لشن هجوم إرهابي.

ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، على هامش القمة أوروبية في بروكسل، إن الوضع خطير للغاية.

ولم يتضح في البداية عدد الذين تم احتجازهم خلال عمل منسق صباح اليوم الخميس.

ومثلما حدث في السويد، تم تسجيل حالات حرق للقرآن في الدنمارك هذا الصيف، ولذلك دعت شبكة القاعدة لشن هجمات في الدولتين.

وكان البرلمان الدنماركي قد مرر قانونا منذ أسبوع يحظر حرق القرآن والكتب الدينية الأخرى.