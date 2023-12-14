رئيس وزراء المجر: قرار الاتحاد الأوروبي إجراء محادثات انضمام أوكرانيا أخرق وغير عقلاني

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن المجر لم تشارك في قرار الاتحاد الأوروبي ببدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا خلال قمة في بروكسل.

وأضاف أوربان في مقطع فيديو نشره على موقع إكس: "موقف المجر واضح، وهو أن أوكرانيا ليست مستعدة لبدء المفاوضات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "إنه قرار أخرق وغير عقلاني وغير صحيح على الإطلاق أن يتم بدء المفاوضات مع أوكرانيا في ظل هذه الظروف، والمجر لن تغير موقفها".

وأوضح أن "الدول الست والعشرون أصرت، من ناحية أخرى، على اتخاذ هذا القرار، ولذلك رأت المجر أنه إذا قررت الدول الست والعشرون القيام بذلك، فإنها ستمضي في طريقها الخاص".

وقال إنه "لهذا السبب لم تشارك المجر في القرار اليوم".