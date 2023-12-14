ثنائي اتحاد جدة جاهز لمواجهة الأهلي بكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية سعودية، موقف عبد الرازق حمدالله وإيجور كورنادو لاعبا اتحاد جدة، من المشاركة في مواجهة الأهلي مساء غدًا الجمعة.

ويحتضن ملعب الجوهرة المواجهة المرتقبة بين اتحاد جدة والأهلي، والتي ستنطلق في الثامنة من مساء غدًا الجمعة، في الدور الثاني من بطولة مونديال الأندية.

ووفقًا لـ قناة «SSC» السعودية، فإن المهاجم المغربي عبد الرازق حمدالله سيتواجد على مقاعد بدلاء الاتحاد في مواجهة الأهلي غدًا، بعد مشاركته في المران الأخير مساء اليوم الخميس.

وأضافت القناة السعودية أن المهاجم البرازيلي إيجور كورنادو يعاني من شد خفيف في العضلة الأمامية، ولكنه شارك في الجزء الأخير من المران وجاهز لمواجهة الغد.

وأتمت القناة السعودية أن عبد الرحمن العبود سيغيب عن مواجهة اتحاد جدة والأهلي، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام بعد إصابته بالإنفلونزا.