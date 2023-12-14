النجم الساحلي يفوز على الأفريقي بالدوري التونسي

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فاز فريق النجم الساحلي على مضيفه الأفريقي 1 /صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 11 بالمجموعة الأولى للدوري التونسي.

وسجل جاك مبي هدف المباراة الوحيد للنجم الساحلي في الدقيقة 67. ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن فريق الملعب صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الأفريقي عند 18 نقطة في المركزالثالث.

ُشار إلى أن الدوري التونسي للعام 2023/2024 مقسم إلى مجموعتين : المجموعة الأولي تضم النجم الساحلي والنادي الأفريقي والملعب التونسي وبن قردان ومستقبل سليمان والأولمبي الباجي القوافل الرياضية بقفصة.

المجموعة الثانية تضم الصفاقسي والبنزرتي ونجم المتلوي والاتحاد المنستيري ومستقبل سليمان واتحاد تطاوين والترجي.