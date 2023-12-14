تسلا تستدعي كل سياراتها بأمريكا لإصلاح خلل في نظام مساعد السائق الإلكتروني

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قررت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا"، استدعاء كل سياراتها تقريبا المباعة في الولايات المتحدة؛ لإصلاح خلل في نظام مساعد السائق الإلكتروني أوتو بايلوت.

وتتضمن خطة الاستدعاء، الطرز الأربعة التي تنتجها الشركة التي أسسها ويرأسها الملياردير إيلون ماسك خلال الفترة من 2012 و2023.

ويبلغ عدد السيارات التي سيتم استدعاؤها حوالي مليوني سيارة مزودة بنظام مساعد السائق، وهي تقريبا كل السيارات التي تم بيعها في الولايات المتحدة منذ إطلاق النظام في 2015.

وجاء هذا التحرك بعد التحقيقات التي أجرتها إدارة السلامة المرورية الأمريكية في حوادث تصادم سيارات تسلا المزودة بتكنولوجيا أوتو بايلوت على مدى عامين.

وكشفت التحقيقات الأمريكية، أن نظام مراقبة السائق في أوتوبايلوت يعاني من خلل جزئي.

وتحتاج السيارات إلى تعديل خاصية مساعد السائق لإصلاح الخلل.

وقالت تسلا، إنها ستضيف ضمانات جديدة لمنع سوء استعمال نظام مساعد السائق المتطور الذي تقدمه، بما في ذلك ضمان استمرار انتباه السائق للطريق أثناء تشغيل هذا النظام.

وتعتزم تسلا، طرح تحديث جديد لبرنامج تشغيل النظام عبر الإنترنت؛ لإضافة المزيد من أدوات التحكم والتحذير إلى السيارات التي سيتم استدعاؤها، بهدف تشجيع السائق بصورة أكبر على استمرار تحمل مسئولية القيادة أثناء تشغيل النظام.