نجم اتحاد جدة الأسبق: مواجهة الأهلي تمثل تحديا كبيرا ومثيرا

أكد حمد المنتشري، نجم اتحاد جدة الأسبق، أن مواجهة الفريق أمام الأهلي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، تمثل تحديًا كبيرًا ومثيرًا.

الأهلي يواجه اتحاد جدة السعودي في الثامنة من مساء الجمعة المقبلة، على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال حمد المنتشري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «SSC NEWS»: «اتحاد جدة خاض مباراة صعبة في بدايتها أمام أوكلاند سيتي، لكن الفريق ظهر بشكل مميز في المجمل، والمأمول أكبر، خصوصًا أن المباراة المقبلة تمثل تحديا كبيرًا ومثيرًا».

وأضاف: «كانت لنا تجربة سابقة أمام الأهلي في مونديال الأندية 2005، وكنت أحد أفراد التشكيلة التي فازت بهدف، وبإذن الله الفرحة الكبرى تنتظرنا.. الجمعة المقبل سيكون يومًا مميزًا وحافلا للكرة العربية ولجميع الجماهير».

وأوضح: «جدة غير، والجميع سعيد بهذه البطولة ولا حديث يعلو على كأس العالم للأندية بجدة، وأتمنى من لاعبي الاتحاد أن يلعبوا بأريحية تامة، كون البطولة في أرضهم وبين جمهورهم، وإن شاء الله يفرحوا أنصارهم».

وتابع: «أمس مثل يومًا جميلًا ورائعًا للسعودية ولمدينة جدة ولنادي الاتحاد، وكرنفالًا مبهرا وكبيرًا، استمتع الجميع بالافتتاح المونديالي الأكثر من رائع».

وأردف: «جمهور الاتحاد الأكثر حضورا في المباريات الافتتاحية على مستوى العالم في مونديال الأندية».

وأتم: «جمهور الاتحاد رائع ومميز، وكعادته داعم للفريق بشكل كبير، وهو السند الأول للنادي، وأمس أثبت هذه المقولة، بعدما بث الحماسة في اللاعبين، وأثر إيجابًا على نتيجة المباراة».