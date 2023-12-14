 الأهلي ينعى عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر - بوابة الشروق
الخميس 14 ديسمبر 2023 5:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الأهلي ينعى عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 5:27 م | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 5:27 م

قدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعازيه في وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الذي توفي اليوم الخميس.

وقال الأهلي في بيان رسمي: «محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الدكتور عمرو عبد الحق الشوربجى الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"».

وتوفي عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك