الأهلي ينعى عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

قدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعازيه في وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الذي توفي اليوم الخميس.

وقال الأهلي في بيان رسمي: «محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الدكتور عمرو عبد الحق الشوربجى الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"».

وتوفي عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.