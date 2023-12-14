علق المتحدث باسم حركة التحرير الفلسطينية، عبد الفتاح دولة، على تصريحات القيادي البارز السابق بحركة حماس، موسى أبو مرزوق، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة.

وأشار أبو مرزوق، في مقابلة إعلامية، إلى «إمكانية اعتراف الحركة بإسرائيل مقابل حل الدولتين»، قبل أن يتراجع عنها بتدوينه عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء اليوم الخميس؛ مؤكدًا التزام حماس بموقف منظمة التحرير الفلسطينية تجاه إسرائيل، وسعيها إلى الانضمام إلى المنظمة واحترام التزاماتها.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، إن إعلان حماس عن تأييدها تأسيس دولة فلسطينية على حدود عام 1967؛ ليست المرة الأولى، منوهًا بأن تأكيد موقفها من شأنه أن يسهل انضمام حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف أن المنظمة بحاجة إلى اندماج «حماس والجهاد الإسلامي إليها»، مشددا في الوقت ذاته على التزام الأطراف بالاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المنظمة.

ونفى أن تمثل حماس عبئًا على منظمة في ضوء مواقفها السابقة: «على العكس تماما، التفكير العقلاني والمسئول اليوم؛ يستوجب وجود شراكة سياسية للكل الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير».

وأكد أن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني؛ يعد الحل الأمثل في ظل التحديات الخطيرة التي تكاد تعصف بالقضية الفلسطينية.

ودعا إلى فتح صفحة جديدة من أجل رسم مستقبل أفضل لفلسطين: «إن كانت الوحدة ستطوي صفحة سوداء من الانقسام الدامي في تاريخنا؛ لتصب في مصلحة الشعب ووحدته؛ ستتجاوز فتح الكثير من الجراح؛ من أجل مستقبل أفضل لفلسطين وشعبها وقضيته».