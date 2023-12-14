نشطاء أتراك ينتفضون لمقاطعة مياه معلبة تدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي

انتفض نشطاء أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمقاطعة علامة تجارية لإحدى شركات المياه المعلبة بعد ظهورها في فيديو أمام مجموعة من الجنود الإسرائيليين خلال الحرب على غزة.

ودشن النشطاء وسما باللغة التركية باسم "قاطع سيرما" على موقع تويتر، كحملة لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة الذي يصعب عليه الحصول على كوب نظيف من الماء.

وتداول عدد كبير من الأتراك على موقع إكس (تويتر سابقا) صورة زجاجة مياه تحمل العلامة التجارية "سيرما" ظهرت على طاولة أمام جنود الاحتلال خلال فيديو نشره جيش الاحتلال أثناء تواجدهم في إحدى المدارس بغزة.

حساب باسم "sirtac abi" يعرف نفسه بأنه بلوجر على يوتيوب، ويتابعه 127 ألف متابع، شارك الفيديو الذي ظهرت فيه زجاجة المياه أمام الجنود، وكتب قائلا: "شركة المياه هذه كانت معنا في المقاطعة منذ اليوم الأول، واليوم سنركز عليها أكثر لتأخذ حجمها الطبيعي".

حساب آخر تركي باسم "sofike seneyage" كتب تدوينة باللغة التركية تقول: "بينما يعاني إخواننا في غزة للحصول على الماء؛ ترسل شركة سيرما التركية زجاجات المياه لدعم قتلة الأطفال في إسرائيل".

نشطاء أتراك شركة سيرما ليست تركية بل فرنسية

كتب حساب تركي آخر باسم "ozlem dogan" يقول: "شركة سيرما للمياه تابعة لشركة دانون وإريكلي تابعة لشركة نستله، وكلاهما منتجان إسرائيليان، إن بيع سيرما وإريكلي للصهاينة خطأ كبير في حد ذاته، لهذا السبب لا نشتري سيرما وإريكلي".

* ما نعرفه عن سيرما

يعرف الموقع الرسمي لشركة مياه "سيرما" المعبئة أنها واحدة من أفضل أنواع المياه مبيعًا في تركيا، وتأتي مياه سيرما من الغابة المليئة بالهواء النقي وأشجار الصنوبر البكر.

ولم يذكر الموقع جنسية العلامة التجارية لشركة المياه المعبئة "سيرما".

وأضاف الموقع أن مياه سيرما يتم توزيعها إلى هولندا والدنمارك وأستراليا ومالطا والمملكة المتحدة واليونان وشمال قبرص ودول أوروبية أخرى.

فيما أشار نشطاء أن الشركة كانت تركية قبل سنوات ثم بيعت لشركة فرنسية.