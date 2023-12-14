ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاقتحام الإسرائيلي المتواصل على جنين إلى 11 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، استشهاد شاب متأثراً بجروحه جراء "العدوان" الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أعلنت وزارة الصحة، الليلة الماضية، استشهاد شاب (27 عاما)، وطفل، وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وحسب الوكالة، "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة واعتقال المئات".

وأشارت إلى أن "مديرية التربية والتعليم في جنين، أعلنت تحويل التعليم اليوم إلى إلكتروني في المدينة ومخيمها، وأي بلدة يقتحمها الاحتلال، حفاظا على سلامة المعلمين والطلبة".