 وزير الصحة الألماني يسعى لإدخال تسهيلات تتعلق بالإجازة المرضية لآباء أطفال مرضى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الصحة الألماني يسعى لإدخال تسهيلات تتعلق بالإجازة المرضية لآباء أطفال مرضى

د ب أ
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 10:35 ص | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 10:36 ص

في ظل تشجيع الأشخاص في كثير من دول القارة العجوز على الإنجاب، تسعى بعض الدول لتقديم تسهيلات للآباء الذين لديهم أطفال، فيما يتعلق مثلا بالإجازات المرضية سواء لهم أو لأطفالهم.

ويسعى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، لإدخال إمكانية طلب إجازة مرضية عبر الهاتف بالنسبة للآباء الذين لديهم أطفال مرضى.

يذكر أنه منذ فترة قصيرة تمت إعادة إدخال إمكانية طلب إجازة مرضية عبر الهاتف للأشخاص البالغين، وهذه الإمكانية كان قد تم تطبيقها بالفعل خلال موجات تفشي فيروس كورونا سابقا بألمانيا.

وطلب وزير الصحة الألماني من الرابطة الاتحادية للتأمين الصحي والرابطة المركزية لشركات التأمين الطبي في خطاب التوصل لاتفاق في هذا الشأن.

وحصلت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية على نسخة من هذا الخطاب وذكرت أنباء عنه في عددها الصادر اليوم الخميس.


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