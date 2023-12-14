مخرجة إسبانية: المسلمون لعبوا دورا مهما في تطور التاريخ الأوروبي

قالت إيزابيل فرنانديز، مخرجة الفيلم الوثائقي الإسباني «بناة قصر الحمراء»، إن المسلمين يمثلون جزءا من التاريخ الأوروبي الذي لم يتم تناوله بشكل جيد.

جاء ذلك خلال حديثها عن الفيلم الذي يحكي قصة القصر، الذي تم إنشاؤه في عهد آخر دولة إسلامية في إسبانيا وهي إمارة غرناطة، حسبما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم الخميس.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم عرض الفيلم، أمس الأربعاء، في مهرجان البوسفور السينمائي الـ11، وهو فيلم وثائقي تم إنتاجه العام الماضي، ويتناول الدوافع وراء بنائه لأول مرة، وقصة الأميرين الذين شاركا في البناء في القرن الـ14 الميلادي.

وقالت فرنانديز: «الأندلس تمثل جزءا من تاريخنا وتاريخ أوروبا، لكننا لا نمتلك معرفة كافية عن تاريخ الفن في تلك الفترة ومن كان يقف وراء تصميم هذا الطراز المعماري».

وأضافت: «قصر الحمراء يمثل بناء رائعا، وزيارته لها طابع خاص يجعلني أتساءل عن سر هذا التأثير الذي أشعر به ويدفعني لمعرفة المزيد عنه»، مشيرة إلى أن الأمويين في الأندلس كان لهم مساهمات كبيرة في العلوم الحديثة، لكن ذلك ليس معروفا بما فيه الكفاية.

وأوضحت أن الأمر دفعها لإنتاج فيلم «بناة قصر الحمراء»، الذي يوضح دور المسلمين في التاريخ الأوروبي، قائلة إن «المسلمين جلبوا العلوم والبحث العلمي من آسيا إلى أوروبا».

وذكرت أن المسلمين لعبوا دورا مهما في تطور التاريخ الأوروبي والعالمي، وخاصة في مجال العلوم، معقبة: «هذا الأمر يجعلني فخورة بإسبانيا، التي تمتلك تاريخا كبيرا يضم ثقافات متنوعة تم دمجها معا».

وأشارت إلى أن «الفيلم الوثائقي الذي أخرجته كسر الأحكام المسبقة حول التاريخ، وساهم في البحث في الحقائق التاريخية».