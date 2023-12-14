نقيب الفلاحين: البصل سينخفض سعره لـ10 جنيهات في إبريل المقبل

علق حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، على ارتفاع أسعار البصل في الأسواق خلال الأيام الماضية.

وأوضح خلال في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية انجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن أزمة البصل عالمية؛ لضعف الإنتاج، الأمر أثر على المزروع المصري القليل خلال الموسم الماضي، نتيجة تصدير كميات كبيرة منه.

وأشار إلى أنه جرى زراعة أكثر من 250 ألف فدان ضمن الموسم المقبل، ومن ثم سيوفر كميات كبيرة من البصل، منوها بأن هذا الأمر سيساهم في تقليل سعر البصل لما يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات في الموسم الجديد بإبريل المقبل.

وأشاد بالقرار الحكومي بمنع تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر جديدة، وهو قرار وقائي من شأنه تخفيض الأسعار ويحافظ على المعروض، موضحا أن هناك إقبالا عالميا هذا الموسم على البصل المصري، بسبب وضع الهند رسوما جمركية على التصدير مع العلم بأنها أكبر مُصدر للبصل بالعالم، هذا إلى جانب تعرضها وباكستان لسيول وفيضانات، الأمر الذي أدى لقلة الإنتاج فضلا عن حالة الجفاف التي أصابت أوروبا.

وأشاد نقيب الفلاحين بجودة البصل المصري على مستوى العالم، حيث تحتل مصر المركز الثالث في إنتاجه على مستوى العالم، ويجري تصديره خام أو بودر، مطالبا المصريين بترشيد الاستهلاك في البصل حتى الموسم الجديد، خاصًة وأن هذه الأزمة لن تتكرر في الأعوام المقبلة-على حد قوله.