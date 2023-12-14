الشرطة الهولندية تعتقل مشتبها بهم في تهريب البشر عبر القنال الإنجليزي

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ألقت الشرطة الهولندية، القبض على اثنين من مهربي البشر مشتبه بهما في مدينة هارليم، بزعم أنهما ساعدا المهاجرين على عبور القنال الانجليزي على متن قوارب.

وقالت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، إن الرجل والمرأة اللذين يبلغان 42 عاما من العمر، متهمان باستيراد وتخزين وبيع القوارب القابلة للنفخ، والمحركات الخارجية وسترات النجاة لتمكين المهاجرين من العبور من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة.

وتمت مصادرة عدة سيارات وكميات من الذخيرة و150 ألف يورو "162 ألف دولار" نقدا خلال عمليات تفتيش مباني الشركة والمنازل.

وشاركت العديد من الدول الأوروبية وهيئة الشرطة الأوروبية "يوروبول" في التحقيق.

وفي السنوات الأخيرة، عبر عدد كبير من المهاجرين القنال الإنجليزي من الساحل الشمالي لفرنسا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب مطاطية.

ولقي الكثير من المهاجرين حتفهم خلال عمليات العبور التي نظمها مهربو البشر.

وتقول سلطات الأمن، إن الأشخاص الذين وراء عمليات التهريب غالبا ما ينتمون إلى نفس بلدان المهاجرين.