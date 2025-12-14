قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إنّ الأطفال في قطاع غزة هم من أكبر الضحايا نتيجة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن نحو نصف الشهداء من الأطفال والنساء، بينما تعرض آلاف الأطفال لإصابات أدت إلى فقدان أطرافهم جراء الصواريخ والمتفجرات.

وأوضح أنَّ العديد من الأطفال فقدوا ذويهم، ما أثر بشكل بالغ على حالتهم النفسية، مشيرًا إلى صعوبة حصول 650 ألف طفل على العلاج واللقاحات الأساسية نتيجة توقف الخدمات في ظل الحرب.

وأشار إلى أنَّ المستشفيات في غزة تعمل رغم النقص الحاد في الموارد الطبية، وأن بعض العمليات الجراحية تمت سابقًا بدون توفير مسكنات أو تخدير كافٍ، مما جعل تجربة العلاج قاسية للغاية للأطفال.

ولفت إلى أنّ الوضع تحسن قليلًا مع وصول بعض المستلزمات الطبية، لكنه لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا في توفير الرعاية الصحية للأطفال المتضررين من الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن إجمالي شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، بلغ حتى الآن 70,663، وإجمالي الإصابات 171,139.