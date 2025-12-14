المديريات التعليمية تبدأ إعلان جداول امتحانات نصف العام

بدأت المديريات التعليمية اعلان جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل والتي تبدأ 10 يناير المقبل، والشهادة الإعدادية والتي تبدأ 17 يناير المقبل.

وقالت إنه يتم امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي قبل بدء امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع الكلي نهاية ديسمبر وأول يناير، طبقا لجدول كل محافظة، ويؤدي الطلاب امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات تحت إشراف المدرسة وقبل بدء الامتحان التحريري بوقت كاف ودون تعطيل لليوم الدراسي، ويؤدي جميع الطلاب الامتحان العملي حسب التعليمات الواردة للمدارس من التوجيهات الفنية قبل الامتحان التحريري بوقت كاف ودون تعطيل اليوم الدراسي.

ويخصص عشرون دقيقة من زمن إجابو اللغة العربية للامراء، ويعفي طلاب المنازل من أداء الامتحان العملي في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنشطة الصفية وباقي الأنشطة التربوية الأخري طبقا للقرار الوزاري 212 لسنة 2011.

وتواصل المديريات التعليمية عقد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في المواد الأساسية اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية.