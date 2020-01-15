 وحيد حامد عن التحرش: «إحنا مجتمع محافظ.. بلاش تصرفات رعاع» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وحيد حامد عن التحرش: «إحنا مجتمع محافظ.. بلاش تصرفات رعاع»

عبد الله الميهي
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 9:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 9:41 م
قال الكاتب وحيد حامد، إن المجتمع المصري محافظ وأنه لا يعرف ما جرى له، مضيفًا أن ظاهرة التحرش لها أسباب كثيرة جدًا ولو كان الإنسان متدينًا بشكل حقيقي لما ظهرت هذه الظاهرة.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن جوهر الدين الأخلاق والتربية، قائلا: "بلاش تصرف رعاع، ودي تصرفات بوهيمية وغريبة علينا".

وتابع أن المصريين كانوا يتميزون بخفة الدم وكان الناس يمشون مبتسمين، مشيرًا إلى أنه لا يعرف سبب التجهم على وجوه المصريين، وأنه يجب الرجوع للشخصية المصرية التي تلقى الحب من الجميع، مطالبًا بالتخلص من "النزعات الشريرة".

https://youtu.be/2pP-noEMOzg

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