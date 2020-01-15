قال الكاتب وحيد حامد، إن المجتمع المصري محافظ وأنه لا يعرف ما جرى له، مضيفًا أن ظاهرة التحرش لها أسباب كثيرة جدًا ولو كان الإنسان متدينًا بشكل حقيقي لما ظهرت هذه الظاهرة.



وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن جوهر الدين الأخلاق والتربية، قائلا: "بلاش تصرف رعاع، ودي تصرفات بوهيمية وغريبة علينا".



وتابع أن المصريين كانوا يتميزون بخفة الدم وكان الناس يمشون مبتسمين، مشيرًا إلى أنه لا يعرف سبب التجهم على وجوه المصريين، وأنه يجب الرجوع للشخصية المصرية التي تلقى الحب من الجميع، مطالبًا بالتخلص من "النزعات الشريرة".



https://youtu.be/2pP-noEMOzg