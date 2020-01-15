وزير الخارجية السعودي: المملكة حريصة على وحدة الأراضي الليبية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن الأزمة الليبية في صلب الاهتمام السعودي، مشددا على حرص بلاده على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وإقامة حوار وطني حقيقي يؤدي لسلام كامل بين الليبيين.

وقال وزير الخارجية السعودي، في كلمة له اليوم الأربعاء أمام جلسة البرلمان العربي بالقاهرة، إن الأحداث التي تمر بها المنطقة تجعلنا مطالبين بالتصدي الجاد لكل التهديدات التي تواجه دولنا العربية.

وأشار إلى أن المملكة ترى أن المسار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن في هذا الشأن.

وأكد أن المملكة وقفت بجوار شقيقاتها العرب في الموقف العربي الواضح الذي تم اتخاذه تجاه التدخل العسكري التركي في الشمال السوري.

وأشار إلى تعرض بعض الدول العربية لأعمال إرهابية تقوم بها جماعات دينية متطرفة، وقال: "لقد رفضت المملكة ربط الإرهاب بالدين الإسلامي وحذرت الدول التي تدعم الجماعات الإرهابية والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة وشعبوها".

وأضاف أن سياسة المملكة تقوم على الحوار السلمي وحسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالطريق السلمية ضمن قواعد القانون الدولي.

وشدد على أن قضية فلسطين تنال الاهتمام الأكبر لسياسة السعودية الخارجية، وقال: "لقد دعونا لحل شامل يكفل إعادة كل الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ويضمن تحقيق السلام".

وشدد على بطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال بحق الفلسطينيين. وأكد حرص بلاده على وحدة وسلامة الأراضي العربية وأنها لا تقبل التدخل بها أو القيام بما يهدد استقرارها.

وأشار إلى أن بلاده هي الداعم الأكبر لحل أزمة اليمن، وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2260.

وقال إن السعودية قدمت 14.5 مليار دولار أمريكي لمساعدة الاقتصاد اليمني، وناشدت المجتمع الدولي وقف انتهاكات الحوثيين التي تستهدف المنشآت المدنية، مشددا على أن المملكة ستواصل جهودها لحل الأزمة.

وأوضح أن السعودية تقوم بكل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار السودان، مشيرا إلى أن المملكة دعمت الجهود التي بذلت لتجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها السودان، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق الخرطوم التاريخي.

وأعرب عن تطلع المملكة لمزيد من التعاون في المجالات التعاون الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مشيرا إلى أن السوق العربية المشتركة من أهم القضايا التي يجب العمل على تحقيقها.

وقال إن المملكة تمتلك العديد من العلاقات الاقتصادية مع العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، وبالفعل فإن المملكة لديها علاقات تجارية واقتصادية وثيقة مع العديد الدول وقد تزايدات فعالية هذه الجهود عبر رؤية السعودية 2030.

وقدم وزير الخارجية السعودي العزاء في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، كما نقل تقدير الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية للحضور.