فاراج يحصل على الضوء الأخضر لإقامة حفل للبريكست في 31 يناير

حصل السياسي نايجل فاراج المعارض للاتحاد الأوروبي على الضوء الأخضر من سلطات مدينة لندن لإقامة حفل بمناسبة "يوم البريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) الموافق 31 يناير في وسط المدينة، حيث يسعى المروجون للحفل لإقامة احتفالات ضخمة.



وكتب فاراج على موقع تويتر أن «حملة "الخروج يعني الخروج" حصلت على الموافقة على إقامة احتفال في ميدان البرلمان يوم 31 يناير. خبر رائع».



وولدت حملة "الخروج يعني الخروج" من رحم حملة "الخروج من الاتحاد الأوروبي" التي تزعمها فاراج قبيل التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 بالمئة في الاستفتاء الذي أجرى عام 2016 .



وكتب فاراج "إنها لحظة عظيمة في تاريخ هذه الأمة تستدعي الاحتفال بها".



وقال فاراج في وقت سابق إنه ستتم دعوة 10 آلاف شخص للمشاركة في الاحتفال.