شعبة الورق تتقدم بمذكرة لـ«النواب» لاستكمال مناقشة مشكلات القطاع

مصطفى عبيد: أكبر 3 مصانع بالقطاع متعثرة ماليا وتسويقيا

قال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية، التابعة لاتحاد الصناعات: إن الشعبة ستتقدم بمذكرة للجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، تطالب فيها بالاجتماع مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لاستكمال مناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه صناعة الورق فى مصر وتعثرها.

واجتمعت لجنة الصناعة بالنواب الإثنين الماضى بوزير المالية ومصنعى الورق، لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، وتحديدا الغاز الطبيعى، فضلا عن مشكلات هذه الصناعة الاستراتيجية مع الضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.

وأضاف عبيد، أن القطاع يعانى من مشكلات الكتاب المدرسى والورق الأبيض، والذى يتطلب نوعية معينة من الورق، «إنتاجها فى مصر لا يكفى الاستهلاك مما يدفعنا إلى استيراد جزء من الخارج، حيث ننتج نحو 40% من حجم استهلاكنا ويتم استيراد النسبة المتبقية».

ولفت أيضا إلى مشكلات تعثر مصانع الورق بمصر، ومنها أكبر 3 مصانع فى القطاع «راكتا وقنا ومصر إدفو» والتى تعانى ماليا وتسويقيا، مؤكدا أن التعثر ناتج عن مشكلات التسويق والتعثر ماليا، علاوة على زيادة التكلفة لعدم القدرة على المنافسة الخارجية.

وأضاف أن القطاع يضم نحو 110 مصانع تعمل بالسوق منها 25 مصنعا تحت الإنشاء، موضحا أن هذه المصانع مسجلة بالشعبة وتخضع للاقتصاد الرسمى.

ويوضح عبيد باقى المشكلات التى تعانى منها صناعة الورق والتى تشمل تطبيق قوانين البيئة، مطالبا بإعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع لأنه التكلفة الناتجة عن هذا التوفيق مرتفعة لا تستطيع المصانع تحملها إلا خلال فترات زمنية طويلة.

وطالب نائب رئيس شعبة الورق هيئة التنمية الصناعية، بتحديد احتياجات الدولة فى كل قطاع عند إصدار رخص جديدة؛ حيث يتم الموافقة على إنشاء مصانع تنتج نوعيات من الورق لا تحتاجها السوق، فى حين يوجد نقص بأخرى.

يأتى ذلك علاوة على مشكلات تتعلق بأسعار الغاز وضريبة القيمة المضافة، والتى تم مناقشتها فى مجلس النواب؛ حيث وعد محمد معيط وزير المالية بإعداد مشروع قانون، بهدف إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخلات إنتاج صناعة الورق المستوردة من الخارج، وتقديمه إلى مجلس النواب.

وكان ممثلون لصناع الورق قد طالبوا فى جلسة الصناعة بمجلس النواب بفرض «رسم وقاية» على الورق المستورد من أجل حماية المنتج المحلى.

ووعد معيط المشاركين فى الاجتماع بإعادة النظر فى القيمة الجمركية المفروضة على الأوراق المستوردة لتحقيق حالة من التوازن بين المستورد والسوق المحلية.

كما وعد بمراجعة أسعار الطاقة للمصانع، ودراسة تخفيضها، وفى مقدمتها الكهرباء والغاز الطبيعى، مؤكدا أن الملف برمته على مائدة الاجتماعات مع رئاسة مجلس الوزراء باستمرار، وكذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أكد أن المرحلة الراهنة «مرحلة الصناعة»، قائلا «لدينا تكليفات واضحة من الرئيس والحكومة بضرورة النهوض بقطاع الصناعة».

وأوضح معيط «تم تأجيل فرض أى زيادات جديدة لثلاث سنوات، وما زلت عند وعدى بشأن الضريبة العقارية على المصانع، وسيتم رفعها».