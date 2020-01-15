خدمة المواطنين بالأقصر يستقبل أكثر من 10 آلاف شكوى خلال العام الماضي

أعلن جمال حلمي، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، أن أجمالي عدد الشكاوى الواردة خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019، وصل إلى 10912 شكوى تم حل 10857 منها و55 شكوى محل الدراسة.

وأضاف حلمي، أنعدد الشكاوى الخاصة بمديرية الشئون الاجتماعية بلغت ١١٨١، وإدارة شباب الخريجين ٨١٣، والإسكان الشعبي ٨٠٩، ومديرية الشئون الصحية ٥٦٤ ، والتربية والتعليم ٨٨٠، والقوى العاملة ٦٩١، والمرور٢٤٨، والموارد البشرية ٢٧٨، والتفتيش المالى ٦٦، ومديرية التموين ٢٣٠، و شركة المياه ٢٢٩، والإصلاح الزراعى٢١، ومديرية الزراعة ١٣٥، والطب البيطري ٢٠ ، والإسكان والمرافق ٢ ، ومديرية التنظيم والإدارة ٣٢٠، ومديرية الامن ١٥٧، والأملاك ٧٨، والشباب والرياضة ٢٤، والبيئة ٦ والطرق ٦١، وشركة الغاز ٢٠، وشركة الكهرباء ٢٣٢، وإدارة المواقف ١٣٤، والتأمينات الاجتماعية ٨٢، والتأمين الصحي ١١٤ والرى ٦٦، الإيرادات والتحصيل ١٣، والشئون القانونية ٤٧٤، والتخطيط العمراني ١٨٧.

وأشار مدير خدمة المواطنين، إلى حل الشكاوى الواردة بخصوص المراكز والمدن ففي مدينة الأقصر تم حل ٧٧٠ شكوى، وإسنا ٤٤٥، وأرمنت ٣٦٠ ، والقرنة ١٣٧، والزينية ١٠٩، والطود ١٠٥، والبياضية ١٦٨.

كما تم تقديم طلبات وشكاوى أخرى متنوعة بلغت ٦٨٢.