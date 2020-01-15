5 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافقت مديرية أمن الإسماعيلية على حضور ٥ آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري المُقرر إقامتها ضمن منافسات البطولة العربية (كأس محمد السادس).

ويستضيف الإسماعيلي على ملعبه ووسط جماهيره مساء الجمعة المقبل الاتحاد السكندري في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويحاول مسئولو الإسماعيلي خلال الساعات المقبلة زيادة العدد إلى ٧ آلاف مشجع لمساندة لمؤازرة الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد على التأهل للدور نصف النهائي، خاصةً بعد فوز الدراويش في الإسكندرية بهدف نظيف أحرزه محمد الشامي في لقاء الذهاب.

ويتأهل الفائز من المواجهة المصرية الخالصة، لملاقاة المتأهل من لقاء الرجاء المغربى أمام مولودية الجزائر في نصف نهائي البطولة العربية.

وفي سياق متصل بدأ مسئولو الدراويش في تجهيز غرفة خاصة لاستقبال تقنية الفيديو " VAR " التي أعلن عنها الاتحاد العربي لكرة القدم بتواجدها بداية من مباريات ربع نهائي البطولة العربية.