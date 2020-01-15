شرطة بنجلاديش تقتل اثنين من مسلمي الروهينجا المشتبه في قيامهما بتهريب المخدرات

أعلنت الشرطة في بنجلاديش، اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من مسلمي الروهينجا، يشتبه أنهما من تجار المخدرات، في اشتباك مع القوات الأمنية بالقرب من مخيمات للاجئين في جنوب شرق البلاد.

ووقع الاشتباك في وقت مبكر من اليوم عندما داهمت كتيبة التحرك السريع بالشرطة قرية، بعد تلقى معلومات حول نقل شحنة من الميثامفيتامين إلى بلدة كوكس بازار، بحسب ما قاله شاه علام، أحد أفراد الكتيبة.

وقال إن العصابة أطلقت النار بمجرد شعورها بتواجد الشرطة، مما دفع الشرطة للرد.

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على اثنين من أفراد العصابة أصيبا بالرصاص، ولكن توفيا لاحقا في المستشفى.

وقال علام إن الشرطة عثرت على 10 آلاف قرص من الميثامفيتامين، ومسدسين محليين وطلقات رصاص في موقع الاشتباك.

ويشار إلى أن بنجلاديش تستضيف أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في مخيمات لاجئين في منطقة كوكس بازار بجنوب شرق بنجلاديش، عقب أن فروا من الاضطهاد في ميانمار.

وتقول الشرطة إن الكثير من اللاجئين يقومون بأنشطة لتهريب المخدرات عبر الحدود، وخاصة الميثامفيتامين، حيث يتم تهريبها من بنجلاديش إلى ميانمار.