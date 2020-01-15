 لايتهايزر ومنوتشين: لا اتفاق بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم مستقبلا - بوابة الشروق
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لايتهايزر ومنوتشين: لا اتفاق بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم مستقبلا

الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر (إلى اليمين) وإلى جواره وزير الخزانة ستيفن منوتشين يقفان خارج مكتب الممثل التجاري الأمريكي في واشنطن يوم 10 مايو 2019. تصوير: لياه ميلس-رويترز.
الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر (إلى اليمين) وإلى جواره وزير الخزانة ستيفن منوتشين يقفان خارج مكتب الممثل التجاري الأمريكي في واشنطن يوم 10 مايو 2019. تصوير: لياه ميلس-رويترز.
واشنطن (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 1:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 1:58 ص

قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان مشترك يوم الثلاثاء إنه لا يوجد اتفاق بين الولايات المتحدة والصين على مزيد من خفض الرسوم الجمركية.

وقالا إن جميع جوانب اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين ستعلن يوم الأربعاء، بالتزامن مع توقيعه في البيت الأبيض، باستثناء ملحق سري يحوي تفاصيل المنتجات والخدمات الأمريكية التي ستشتريها الصين.

وقال البيان ”لا توجد اتفاقات أخرى سواء شفوية أو مكتوبة بين الولايات المتحدة والصين في هذه الأمور، ولا يوجد اتفاق على خفض رسوم في المستقبل. أي شائعات بخلاف ذلك كاذبة جملة وتفصيلا.“


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