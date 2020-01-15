لايتهايزر ومنوتشين: لا اتفاق بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم مستقبلا

قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان مشترك يوم الثلاثاء إنه لا يوجد اتفاق بين الولايات المتحدة والصين على مزيد من خفض الرسوم الجمركية.



وقالا إن جميع جوانب اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين ستعلن يوم الأربعاء، بالتزامن مع توقيعه في البيت الأبيض، باستثناء ملحق سري يحوي تفاصيل المنتجات والخدمات الأمريكية التي ستشتريها الصين.

وقال البيان ”لا توجد اتفاقات أخرى سواء شفوية أو مكتوبة بين الولايات المتحدة والصين في هذه الأمور، ولا يوجد اتفاق على خفض رسوم في المستقبل. أي شائعات بخلاف ذلك كاذبة جملة وتفصيلا.“